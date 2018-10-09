Общество

Публичные слушания по результатам правоприменительной практики госнадзора в сфере труда пройдут сегодня в Пскове

Сегодня, 12 октября, Государственная инспекция труда в Псковской области проведет публичные слушания по результатам правоприменительной практики федерального государственного надзора в сфере труда за третий квартал 2018 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в трудовой инспекции, на слушания приглашаются работодатели, индивидуальные предприниматели, представители общественных объединений, представители органов государственного надзора, исполнительной власти, прокуратуры, средств массовой информации.

Слушания будут проходить сегодня в 15.00 в большом зале администрации Псковской области.