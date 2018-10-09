Общество

Военно-патриотическая игра «Зарница» пройдет в Великих Луках

В Великих Луках пройдет военно-патриотическая игра «Зарница». Мероприятие состоится 16 октября в 10.00 на крепостном валу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, специалисты отдела по молодежной политике управления образования администрации города, в соревнованиях примут участие обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования города.

Игра будет состоять из 4-х этапов:

- военизированный марш-бросок с военно-тактической игрой «Лазертаг»;

- краеведческая игра по историческим местам города «Дорогами Победы»

- конкурс строевой песни

- викторина по основам воинской службы



Отдельным этапом игры будет дегустация солдатской каши.