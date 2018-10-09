Общество

В Пскове проходит окружной этап Всероссийского конкурса «СМИротворец-2018»

В Пскове проходит окружной этап Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец-2018».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в большом зале спортивно-развлекательного комплекса «Простория» собрались федеральные эксперты, представители региональных СМИ Северо-Запада, общественных организаций, а также студенты псковской Школы межэтнической журналистики.

Открыл мероприятие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он поблагодарил журналистов, отметив важность и значимость их работы в освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений, и пожелал продолжать в ом же духе.

Член комиссии по информационному сопровождению государственной национальной политики Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, зампредседателя Совета Ассамблеи народов России, председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге в своем выступлении подняла вопрос о необходимости правильно работать в информационном пространстве. Так, по ее словам, недавние события в Ингушетии во многом являются следствием неправильного позиционирования в информационном поле. Кроме того, Маргарита Лянге подчеркнула, что «СМИ - это нейронная сеть для передачи информации между властью, НКО и гражданами».

По информации пресс-службы администрации Псковской области, в шорт-лист окружного этапа конкурса вошли четыре псковских СМИ, в том числе ЭПИ «Псковская Лента Новостей» с материалами Светланы Аванесовой «Сетоские традиции, и с чем их едят» и Дмитрия Иванова «Сказ о том, как народу сето корову подарили».

Смотрите также Сетоские традиции, и с чем их едят

Всего в списке претендентов на победу в конкурсе «СМИротворец» Северо-Западного федерального округа 41 СМИ. Имена победителей будут объявлены в Пскове 12 октября.

Напомним, что Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец» проводится с 2008 года. Организаторы творческого состязания - Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики. Конкурс включен в государственную программу Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» и был представлен главе государства на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ как одна из лучших в стране практик по гармонизации межэтнических отношений. «СМИротворец» проходит в Псковской области впервые по договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова с руководителем ФАДН РФ Игорем Бариновым.