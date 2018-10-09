Общество

Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Урбаноиды», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Это цикл передач, посвященных проблемам функционирования и развития города Пскова. Постоянные ведущие программы - Денис Кугай и Светлана Прокопьева.

Ключевая тема сегодняшнего выпуска - «Псковская практика перезонирования в обход Генплана». К ее обсуждению присоединится лидер движения «Свободный берег» Игорь Батов.

Если вам есть, что сказать по теме, звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.