Общество

Псковская Кадастровая палата рекомендует получать выписки из ЕГРН в МФЦ на основе электронного документа

В связи с участившимися вопросами в отношении предоставляемых выписок из ЕГРН филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области обращает внимание заявителей, подающих запросы в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН и выбирающих способ получения документов в МФЦ на бумажном носителе следующее:

Все выписки по запросам, поданным в МФЦ, подготавливаются и направляются в МФЦ для выдачи заявителю в электронном виде и заверены усиленной квалифицированной электронной подписью филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области. МФЦ уполномочен заверять данный электронный документ, соответственно он имеет одинаковую юридическую силу.

В ведомстве также подчеркнули, что получение электронной выписки из ЕГРН занимает меньше времени, чем оформление бумажного документа, за счет того что запрос поступает напрямую в информационную базу.

Получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости можно при личном обращении в офис многофункционального центра. За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата. Кадастровая палата по Псковской области рекомендует получать выписки из ЕГРН в многофункциональном центре на основе электронного документа.