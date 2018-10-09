Общество

Я покрылся инеем и дрожал весь полет - Антон Минаков вспомнил времена, когда был единственным пассажиром самолета из Пскова в Москву

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании, лидер псковских либерал-демократов Антон Минаков положительно оценил возобновление авиарейсов по маршруту Псков - Москва. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Надеюсь, эта история надолго. Смотрел билеты на воскресный авиарейс - было всего два свободных места. Был приятно удивлен, что билеты дешевые, самолет летает несколько раз в неделю и, как мы видим, пользуется спросом. Помню времена, когда в Москву из Пскова летали «Аны». Я летал на нем пару раз и был один в салоне. А один раз от холода покрылся инеем, укрылся пледом и дрожал весь полет», - отметил Антон Минаков.

Кроме того, гость студии с одобрением прокомментировал запуск поезда «Ласточка» до Санкт-Петербурга. Однако с учетом востребованности число рейсов надо увеличивать, убежден он.