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Общество

Российская компания автоматизировала систему регистрации проституток в Германии

12.10.2018 13:53|ПсковКомментариев: 1

Российская компания Smart Engines подготовила специальную сборку ядра собственной системы распознавания изображений, которая теперь упрощает жизнь и труд немецких проституток.

Как стало известно CNews, компания разработала модуль для мобильного приложения 6profis, используемого легальными секс-работниками Германии. Отечественная разработка осуществляет распознавание сертификатов регистрации проституток и на основании полученных результатов автоматически заполняет формы в приложении.

Немецкий сертификат регистрации проституток изготавливается на специальной бумаге и складывается в компактную книжечку для удобства ношения. В отличие от классического документа, удостоверяющего личность, сертификат регистрации проституток допускает указание псевдонима, используемого деятелями сексуальной отрасли, вместо действительного имени. Дополнительно документ в обязательном порядке содержит номер, место и дату рождения работника, национальность, фотографию, срок действия, а также сведения об органе, выдавшем документ и контролирующим деятельность конкретного работника.

Проанализировав структуру документа, в Smart Engines выявили некоторые проблемы, осложняющие решение задачи его распознавания. Во-первых, из-за «книжной» структуры основной разворот при фотографировании не плоский, и каждая страница геометрически искажена. Поэтому решать проблему привязки каждой страницы было необходимо в отдельности. Во-вторых, по желанию владельца в сертификате может быть указано на выбор либо настоящее имя, либо псевдоним. В редких случаях указываются и имя, и псевдоним. Таким образом, система должна быть готова к подобным вариациям и не допускать путаницы во избежание недоразумений.

Наконец, проблему представляла неоднозначность в языке написания имени. Сертификат регистрации проститутки допускает написание имени в том числе и на ее родном языке, а не только на немецком. Поэтому в Smart Engines решили распознавать текст имени с помощью специальной нейронной сети, которая готова к расширенному латинскому алфавиту. Помимо стандартных букв он включает их соответствующие модификации, характерные для польского, венгерского, турецкого, испанского и других языков. Затем, учитывая указанную в документе национальность, необходимо принять решение о «правильных» для данного случая результатов распознавания.

Успешно решив описанные проблемы, в Smart Engines подготовили специальную сборку ядра распознавания для встраивания в мобильное приложение, что позволило упростить и ускорить ввод данных с сертификата.

Как напоминает портал, в 2017 году в Германии вступил в силу закон о защите секс-работников, который был призван навести порядок в профессиональной отрасли и отчасти бюрократизировать процедуру оказания секс-услуг. Так, немецких работников индустрии власти обязали раз в два года продлевать разрешение на работу, регистрироваться в городе, где они трудятся и проходить регулярное медицинское обследование. Клиенты, в свою очередь, получили доступ к полной базе высококачественных проверенных специалистов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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