Общество

Зима в России в этом году не будет суровой - Гидрометцентр

Предстоящая зима в России не будет экстремально холодной, считает директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

«В остаток этого года на большей части территории страны, по всей видимости, (погода) будет выше климатической нормы. Зима, в целом, по предварительным прогнозам, также не будет суровой», - заявил Д.Киктев в пятницу на пресс-конференции в Москве, пишет «Интерфакс».

«Пугать сейчас экстремальной зимой просто нет оснований. Говорить, что зима будет "ядреной", наверно, не стоит», - сказал глава Гидрометцентра.