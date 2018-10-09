Общество

Псковские лицеисты узнали об опасности поражения электрическим током

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» приняли участие в комплексном мероприятии по безопасности жизнедеятельности для старшеклассников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», тематическое занятие для учащихся 9-х классов прошло в псковском лицее «Развитие».

Беседа по электробезопасности включала в себя два блока. Сначала ребята узнали об опасных факторах воздействия электрического тока на организм человека. Об этом школьникам рассказала специалист Службы производственной безопасности и производственного контроля филиала Татьяна Андреева. Речь на занятии шла, в частности, о тепловом, биохимическом и механическом воздействии электричества на организм, о последствиях такого воздействия и внешних факторах, которые могут влиять на тяжесть последствий от поражения электротоком.

Затем электромонтер РЭС-5 Северных электросетей «Псковэнерго» Михаил Макеев продемонстрировал школьникам средства индивидуальной защиты, которые используются для работы в электроустановках, подробно рассказав об элементах спецодежды. Также школьники смогли увидеть сигнализаторы и указатели напряжения. В завершение занятия девятиклассники поблагодарили энергетиков за интересный и познавательный урок дружными аплодисментами.

Напомним, комплексный День защиты детей в псковском лицее «Развитие» проводится ежегодно в целях формирования у детей сознательного и ответственного отношения к безопасности как личной, так и окружающих. Для участия в проведении тематических занятий традиционно приглашаются представители «Псковэнерго», а также специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества, Всероссийского общества спасания на водах, представители УМВД, инспекторы ДПС, инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты прочих заинтересованных организаций.