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Я вас не слышу, потому что я ору

Для строительства новой школы в Дно нужно больше рабочих и электроэнергии

Я покрылся инеем и дрожал весь полет - Антон Минаков вспомнил времена, когда был единственным пассажиром самолета из Пскова в Москву

«Акценты» Донецкого: Свежие лица, гумус в Детском парке и «такой футбол нам не нужен»

В Пскове открылся офис проекта «Великие имена России»

Тепло и без осадков пройдет суббота в Псковской области