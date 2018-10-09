Общество

Имитированные крабовые палочки и рыбное филе задержаны в Псковской области

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Псковской области задержана партия готовой продукции из сурими и рыбное филе, общим весом 10,7 тонн. Груз направлялся из города Советск Калининградской области в Ленинградскую область.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления, в ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра должностными лицами Управления Россельхознадзора на упаковках товара «крабовые палочки (имитация) «Columbus» выявлена информация о дате производства, не заявленная в ветеринарном свидетельстве, что указывает на отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на часть перевозимой продукции.

В настоящее время в связи с нарушением ветеринарного законодательства перемещение партии приостановлено.