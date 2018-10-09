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Общество

20 тонн говяжьих языков с двойными этикетками вернули из Псковской области в Италию

12.10.2018 19:32|ПсковКомментариев: 3

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 6 октября в многостороннем пункте пропуска Убылинка приостановлено движение автотранспортного средства, перемещавшего около 20 тонн говяжьих субпродуктов, следовавших из Италии в адрес фирмы, зарегистрированной в Казахстане.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления, в ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра груза говяжьих языков инспекторами Управления Россельхознадзора выявлены очевидные следы замены маркировочной этикетки, а именно на картонных коробках обнаружена двойная этикетка с нанесенной информацией о предприятии-изготовителе, не заявленной в ветеринарных сопроводительных документах. Ветеринарные и товаросопроводительные документы на товар «субпродукты говяжьи (язык), выработанный итальянским предприятием, отсутствуют.

Управлением дополнительно направлен запрос о подтверждении подлинности ветеринарного сертификата страны-экспортера с целью исключения возможной фальсификации документов.

Должностными лицами Управления принято решение о запрете ввоза товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза, оформлена декларация о возврате груза.

Источник: Псковская Лента Новостей
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