Общество

Учащиеся Новоизборской школы стали участниками нового профсоюзного социального проекта «Культурный дневник школьника»

Началась реализация социального проекта «Культурный дневник школьника», получившего финансовую и организационную поддержку Псковского областного совета профсоюзов в рамках конкурса грантов для молодых профсоюзных активистов. Об этом Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Первыми его участниками стали 28 учеников 1-4 классов Новоизборской средней общеобразовательной школы Печорского района, которые в сопровождении преподавателей и руководителя проекта, председателя Молодёжного совета Псковского облсовпрофа Нины Антиповой в Пскове посетили первые культурно-образовательные мероприятия проекта.

11 октября дети побывали на концерте симфонического оркестра Псковской областной филармонии «Музыкальный рейс». Они совершили настоящее музыкальное путешествие по европейским странам, познакомились не только с песнями и танцами, но и с достопримечательностями, которые связаны с жизнью и творчеством всемирно известных композиторов. Затем школьники отправились в Поганкины палаты на образовательное занятие «Здравствуй, музей!». «Сотрудники Псковского музея-заповедника очень тщательно подошли к встрече с юными посетителями и провели для них увлекательную и содержательную экскурсию. Ребята познакомились с историей музейных сокровищ и правилами их осмотра. А для закрепления материала им было выдано домашнее задание и буклет в честь 135-летия музея, в котором содержится информация о достопримечательностях Псковской области. В заключение поездки ребята получили в подарок воздушные шары от Псковского облсовпрофа. Дети остались довольны, для многих это было первое в их жизни выездное культурно-массовое мероприятие, но не последнее - 25 октября ребята снова посетят Псков и узнают много всего интересного», - рассказала руководитель проекта Нина Антипова.

По ее информации, практика организации выездных культурно-массовых мероприятий существует в Новоизборской школе не первый год. Но этот год особенный, так как за счет получения профсоюзного гранта появилась возможность дать большему количеству детей из сельской школы возможность прикоснуться к миру музея, музыки, театра. Средства гранта расходуются на приобретение билетов в музеи и учреждения культуры, что составляет порядка половины затрат на одну поезду в город, автобус оплачивают родители.

Добавим, что проект «Культурный дневник школьника» реализуется в два этапа - с 1 октября по 30 ноября 2018 года и с 1 декабря 2018 по 1 июня 2019 года. Он направлен на патриотическое и гражданское воспитание детей, приобщение школьников к культурному наследию региона с использованием возможностей областных и муниципальных учреждений культуры: библиотек, музеев, театров, культурно-досуговых учреждений Псковской области.

Участниками являются обучающиеся с 1 по 4 классы, с 5 по 7 классы МБОУ «Новоизборская СОШ», их родители, педагоги.

Проект стал одним из победителей конкурса грантов, объявленного Псковским облсовпрофом в начале 2018 года. Всего в рамках этого конкурса финансовую и организационную поддержку получили 12 проектов молодых профактивистов Псковской области.