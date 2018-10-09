Общество

Сотрудники Росреестра и власти Пскова обсудили вопросы реализации федерального градостроительного законодательства

Сегодня,12 октября, представители управления Росреестра по Псковской области и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области провели рабочую встречу с представителями органов местного самоуправления, на которой обсуждались вопросы взаимодействия при реализации положений федерального закона от 3 августа 2018 года № 340 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, собравшиеся обсудили поправки, внесенные данным законом, которые призваны упорядочить индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Они вводят единые требования к строительству жилых домов на земельных участках, предоставленных в целях ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, а также к строительству жилых и садовых домов на садовых земельных участках.

Изменения коснулись в том числе и разрешительных процедур: при строительстве (реконструкции) жилых и садовых домов не потребуется подготовка проектной документации. Для получения разрешения на строительство (реконструкцию) объекта необходимо надлежащим образом уведомить уполномоченный орган (орган местного самоуправления) о планируемом строительстве или реконструкции.

Впоследствии постановка построенного объекта на кадастровый учет и регистрация права собственности на него осуществляются по заявлению органа государственной власти или местного самоуправления с приложением необходимых документов, в число которых входят уведомление об окончании строительства и представленный застройщиком технический план объекта.

Особое внимание собравшиеся уделили вопросам электронного взаимодействия с использованием «Личного кабинета» на официальном сайте Росреестра, возможности которого позволяют в минимальные сроки осуществлять обмен документацией между органами местного самоуправления и регистрации прав при оказании государственных услуг в рамках исполнения нового закона.