Общество

В ближайшее время будет объявлен аукцион по выбору подрядчика на капремонт Дновской больницы

Дновский филиал Порховской межрайонной больницы посетил в пятницу, 12 октября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в муниципалитет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, стационар медицинского учреждения готовится к ремонту. Средства на проведение работ -37 млн рублей - получены дополнительно из госбюджета благодаря целенаправленной работе Михаила Ведерникова с федеральным центром.

В план капитального ремонта включены 1 и 4 этаж, где сейчас располагаются терапевтическое и хирургическое отделения. Как рассказала руководитель филиала Татьяна Федорова, после ремонта в помещения 1 этажа для удобства местных жителей и врачей переедут районные детская и взрослая поликлиники, а также кабинет флюорографии. Для этих целей все помещения будут переоборудованы. Терапевтическое отделение разместится на втором этаже, который сегодня пустует.

Кроме косметического ремонта будет проведена замена систем водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования. Кроме того, будут проведены внутренние отделочные работы, усилены существующие конструкции здания, устроено крыльцо.

«Когда планируете объявить аукцион по поиску подрядчика?» - спросил Михаил Ведерников. «К размещению аукциона все готово, в ближайшее время процедура будет запущена. Окончание ремонтных работ намечено на лето 2019 года», - ответила Татьяна Федорова.

Пользуясь случаем, руководитель Дновской больницы поблагодарила главу региона за внимание к их проблемам и найденное решение.

Во время посещения Михаил Ведерников прошел по всем этажам, и обратил внимание, что 2 и 3 этажи тоже нуждаются в косметическом ремонте. Губернатор предложил запланировать вторую очередь ремонтных работ на 2020 год. «Формируйте перечень необходимых работ», - поставил задачу глава региона руководителю Дновского филиала.

В ходе осмотра помещений Михаил Ведерников также пообщался с медицинскими работниками и поинтересовался ситуацией с врачебными кадрами. Татьяна Федорова рассказала, что в настоящее время в больнице не хватает только среднего медперсонала. Здесь работают 9 врачей всех необходимых специальностей, и в скором времени на работу приедет целевик.

Губернатор поинтересовался мнением специалиста, какие меры могли бы способствовать привлечению медицинских кадров в глубинку. Татьяна Федорова предложила предусмотреть «подъемные» не только для работников фельдшерско-акушерских пунктов, но и для конкретных специалистов, которые требуются району, например, акушеров-гинекологов или фельдшеров «скорой» медицинской помощи.

Губернатор отметил, что уже поставил задачу переформатировать региональную программу поддержки медицинских кадров на селе, и поручил государственному комитету Псковской области по здравоохранению и фармации собрать со всех районов предложения по этому вопросу. «Мы в свою очередь сформируем региональную программу с учетом специфики каждого муниципалитета», - сказал Михаил Ведерников.