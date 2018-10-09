Ресторан «Инжир» приглашает провести грядущие выходные незабываемо

Ресторан «Инжир» приглашает псковичей и гостей города провести грядущие выходные незабываемо.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного центра «Акваполис», сегодня, 12 октября, в ресторане «Инжир» выступит принцесса восточного танца - Татьяна.
«Завораживающие восточные линии танца растворятся в восточном интерьере ресторана и вернуться необыкновенным послевкусием пятничного вечера...» - обещают гостям ресторана.
Суббота, 13 октября, будет наполнена звуками саксофона и любимыми и легендарными хитами. Вячеслав Галковский приглашает прочувствовать настроение саксофона.