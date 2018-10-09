Общество

«Акценты» Донецкого: Свежие лица, гумус в Детском парке и «такой футбол нам не нужен»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Смотрите, кто пришел! Губернатор Ведерников сделал первые назначения в администрации Псковской области.

«Отпугиватели» для людей. Детский парк в Пскове погряз в птичьих экскрементах.

Звезданутые. Футболисты Мамаев и Кокорин арестованы за хулиганство.

Пока страна привычно сходила с ума, с подачи масс-медиа обсуждая драку бойцов ММА в Лас-Вегасе и дебош футбольных звезд Кокорина и Мамаева в центре Москвы, весь псковский топ-менеджмент, «затаив дыхание», ждал первых назначений на ответственные посты, потому как ожидание это явно затянулось. На этой неделе исполняется ровно год, как назначенец президента Михаил Ведерников впервые приехал на Псковскую землю, сменив ушедшего на повышение Андрея Турчака, и ровно месяц, как он победил на сентябрьских выборах.

Все причастные к местной власти лица ожидали, что, инаугурировавшись, свежеиспеченный губернатор начнет тут же, по удачному выражению президента Белоруссии Александра Лукашенко, «перетрахивать» имеющуюся кадровую колоду, привлекая козыри со стороны, но не тут-то было. Возникла великая мхатовская пауза сроком аж на месяц, а затем — картина Репина «Не ждали». В смысле — ждали чего угодно, но только не этого. Исполняющим обязанности руководителя аппарата администрации Псковской области стал никому в Пскове неизвестный двадцативосьмилетний спасатель из Саратова Сергей Дмитриев.

Сказать, что псковская «элитка» опешила, значит, ничего не сказать. И дело даже не в юном возрасте нового руководителя, а в опыте административной работы (точнее, в отсутствии оного), что главным образом и вызвало бурление известных субстанций. Тем не менее, несмотря на молодость, кой-какой бэкграунд у Сергея Дмитриева имеется. Другие в его возрасте еще «страдают ерундой», а он в качестве спасателя МЧС участвовал в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, за что награжден медалью и другими знаками отличия ведомства, а еще был волонтером в Донбассе — развозил гуманитарную помощь по городам ЛНР и ДНР.

Столь «боевое» прошлое Дмитриева позволило псковскому политику Льву Шлосбергу назвать нового назначенца «комиссаром», то есть весьма прозрачно намекнуть на тут же изменившийся «функционал» должности руководителя аппарата АПО.

«Комиссарство» предполагает чрезвычайные полномочия, что, конечно, рифмуется со службой в МЧС, но больше напоминает про «комиссаров в пыльных шлемах», отсылая в эпоху Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, больше известной как «чека» товарища Дзержинского.

Впрочем, все мы знаем любовь главного псковского яблочника к поэтическим гиперболам, и возможно слово «комиссар» здесь не более, чем метафора.

Второе назначение от Михаила Ведерникова последовало в четверг. На вакантную позицию зама по экономике и инвестициям в регион прибыла Нинель Салагаева, ранее работавшая министром экономики Калининграда, а еще раньше — в министерстве регионального развития России. Собственно, чего-то похожего, то бишь явления «варяга» из другого региона с солидным реноме, все и ждали. «Нинель Александровна — высококлассный специалист. Знаю ее лично, имел удовольствие работать с ней в Калининградской области <...> Прошу любить и жаловать», - отрекомендовал губернатор «варяжскую гостью» на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Моглино».

Затем высокие чиновники отправились вместе в частный технопарк «Зубчатка» и на Псковский Завод механических приводов, где их встретил гендиректор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. После первого «испуга» все выдохнули с некоторым облегчением. Симпатичная женщина, да еще с опытом руководящей работы по профилю. Процесс, как говорится, «пошел», будем ждать следующих отставок и назначений.

А я продолжаю. В последнее время что-то неладное творится в Детском парке Пскова. Как-то странно стали работать так называемые «отпугиватели для птиц» (между прочим, вставшие городской казне «в копеечку»), отчего мы будто вернулись года на три назад, когда в парк было невозможно зайти из-за резкого запаха птичьего гуано. Так вот, нынешняя осень вновь «одарила» псковичей птичьим пометом, падающим с небес, но назвать эти дары «манной небесной» язык не поворачивается. В парке обгажено всё - дорожки и скамейки, и находиться там не просто неприятно, но и опасно, в первую очередь для одежды, конечно, но аллергикам не позавидуешь.

Что-то у наших городских властей с Детским парком постоянно не задается: то птицы гадят, то лошади, то вандалы светодиодные конструкции ломают, в парке элементарно не присесть, не встать.

И все ждут, когда инициативная сотрудница органов местного самоуправления Пскова Анна Удовенко сообщит «коллегам» о безобразии, хотя Детский парк это самый что ни на есть центр, в непосредственной близости от зданий областной и городской администраций, и почему «коллегам» необходимо сообщать о непотребстве посредством социальных сетей, решительно непонятно. Они что, эти «коллеги», глаз не имеют, или находятся где-то в длительной командировке? Какие тут могут быть еще мысли и настроения? Стыдно за город, который через полгода с небольшим должен принять Ганзейский фестиваль.

Однако дело, разумеется, вовсе не в Ганзе, а в том, что, судя по количеству дерьма, то лошадиного, то птичьего, «коллеги» явно занимают не свое место. Надпись «Россия», составляющая инсталляцию, на набережной Великой у них горит тускло, да и сами буквы как были ржавыми и грязными, так и остались. От дерьма в центре города спасенья нет. И все это продолжается годами. Если «коллеги» не способны решить элементарные задачи жизнеустройства города, так, может, пора уже задуматься о более эффективных менеджерах? Вопрос, понятно, этот риторический, адресованный в пустоту, озвученную разве что криками воронья. Мы привыкли, что за всех «мэров и пэров» отдувается в фейсбуках вышеозначенная Анна, но ее обещаниями скамейки в парке от гумуса не отчистишь.

На столь неоднозначном гуманитарном фоне известие о том, что 5 декабря выяснится, в честь кого назовут псковский аэропорт, ничего, кроме иронии, не вызывает.

Напомню, 11 октября в России стартовал масштабный проект по присвоению имен выдающихся соотечественников главным аэропортам страны «Великие имена России». Сообщается, что одним из инициаторов акции выступил глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов. Проект поддержали Общественная палата РФ, Русское географическое общество и другие организации, приближенные к власти. В программе участвуют 45 российских аэропортов, в том числе и наш Псков. То есть нам , псковичам, предстоит сформировать так называемый лонг-лист, из которого потом будет выбран ТОП-3. За информацией можно следить на сайте «великиеимена.рф». Там же и голосовать онлайн.

В инициативе нет ничего дурного: как известно, во многих странах аэропорты носят имена выдающихся людей, например, во Франции аэропорт носит имя президента республики Шарля Де Голля, в американском Нью-Йорке — президента Джона Кеннеди, в Донецке — композитора Александра Прокофьева, и так далее. Почему бы и псковичам не выбрать для обозначения воздушной гавани имя своего знаменитого уроженца?

Но вот вопрос на засыпку: кто станет этим именем? Княгиня Ольга? Это первое имя, что приходит в голову. Александр Невский, Довмонт да и «наше всё» Пушкин при всей любви к ним псковичей - не уроженцы Псковщины. Правда, есть Вениамин Каверин. Но, имея в виду, от кого именно поступила инициатива, княгиня Ольга выглядит предпочтительней.

А теперь вообразите контраст. Бортпроводница сообщает пассажирам: «Наш самолет прилетает в аэропорт имени Великой и Равноапостольной княгини Ольги». И бумс! - раздолбанный, морально устаревший аэровокзал под его реальным названием «Кресты» и далее — промзона до города. Стоит ли позориться?

И я завершаю. Вне всяких сомнений, событие недели - дебош в столичном кафе двух «инфант терриблей» российского футбола — Павла Мамаева и Александра Кокорина, «подвиг», затмивший не только выскочившего из клетки Хабиба, придушившего в воскресенье Конора Макгрегора, но и похождения Боширова-Чепиги и Петрова-Мишкина из ГРУ. В соцсетях вовсю предлагают выбрать «сладкую парочку» осени, и, надо признать, тандем «Мамаев-Кокорин» по яркости и скандалности мало чем уступает эпизоду с участием Хабиба Нурмагомедова или многомесячной медийной эпопее грушников.

Подробности вы знаете: избит водитель ведущей Первого канала и столичный чиновник корейского происхождения, а вот моральные выводы из инцидента пока делать рано. На сегодня мы видим предельно жесткую реакцию властей — футболисты Мамаев и Кокорин плюс младший брат Кокорина Кирилл арестованы на два месяца. Это не шутки. В четверг утром на игроков «Зенита» и «Краснодара» завели уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». А это до семи лет лишения свободы. Уже совсем не смешно.

Медиа-комментаторы, понятно, обрушились на дебоширов и припомнили им все: и многомиллионные доходы в евро и долларах, и бытовое хамство и высокомерие, и «патриотическую» пьянку в Монте-Карло двухгодичной давности, и майки с изображением Путина (это уже по части либеральных обвинителей), мол, чего-то подобного и стоило ожидать. Мне же представляется, что, хотя громкий резонанс здесь неизбежен, футболисты все-таки отделаются условным сроком.

Я не сторонник конспирологических версий, но весь сюжет больше напоминает информационную завесу (скажем, отвлечь внимание публики от все тех же незадачливых отравителей Скрипаля), то бишь ребята попали под банальную «раздачу».

Никакого «предварительного сговора» там, конечно, и близко не было, а было обычное хулиганство, возможно, под воздействием неизвестных нам веществ. Пусть истину установит российский суд - «самый справедливый суд в мире». Ну а новый телесериал с «Кокошей» и «Мамаем» в главных ролях нам в ближайшие месяцы обеспечен.

Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий

Фото: архив Псковской Ленты Новостей, социальные сети, Газета.Ру