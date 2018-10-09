Общество

Для строительства новой школы в Дно нужно больше рабочих и электроэнергии

Ход строительства нового здания школы №50 в городе Дно проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в пятницу, 12 октября, в рамках рабочего визита в Дновский район вместе с главой муниципалитета Валентиной Тюриной и представителем подрядной организации ООО «ЕвроГазСтрой» Сергеем Мазуром он побывал на стройплощадке, где возводится современное учебное здание.

Михаил Ведерников поинтересовался графиком выполнения работ и трудностями, которые возникают в ходе строительства. Сергей Мазур рассказал, что в настоящее время строители ведут монтаж фундамента, до конца следующей недели планируется завершить возведение цокольного этажа и перейти к укладке плит перекрытия первого этажа. Параллельно идут работы по обустройству спортивной площадки.

По словам подрядчика, небольшое отставание от графика есть, в связи с необходимостью разработки нового варианта проектного решения ливневой канализации, без устройства которой нельзя начинать обратную засыпку. При этом он заверил, что согласие на перепроектирование от Управления капитального строительства Псковской области уже получено.

Сергей Мазур также рассказал, что для ускорения темпов работ планирует привлечь к строительству порядка 100 каменщиков, но из-за нехватки мощности электричества на объекте не может разместить достаточное количество бытовок для рабочих, и обратился за содействием в решении вопроса к Михаилу Ведерникову.

Выслушав подрядчика, руководитель региона поручил своему заместителю Александру Кузнецову в кратчайшие сроки провести рабочее совещание со всеми ответственными сторонами, чтобы найти решение озвученной проблемы и сформировать новый план-график. «Темп работ необходимо наращивать, соблюдая при этом все регламенты и нормативы. Весь запланированный до конца года объем строительных работ должен быть выполнен», — поставил задачу Михаил Ведерников.

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Напомним, что новая школа в Дно на 500 мест строится в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы. Прежнее здание школы находилось в аварийном состоянии и было снесено. Всего на строительство предусмотрено 260 млн рублей. Еще 89 млн рублей будет направлено на приобретение оборудования. Уже заключены контракты на поставку и монтаж учебного оборудования для кабинетов технологии, 3D-моделирования, робототехники. Школа должна открыть свои двери для учеников 1 сентября 2019 года.