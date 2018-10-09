Общество

Традиционный «День призывника» прошел в Псковском районе

День призывника состоялся в администрации Псковского района. С напутственными словами к псковским призывникам, которые скоро будут исполнять свой гражданский долг, обратилась глава муниципалитета Наталья Федорова, военный комиссар Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев, участник боевых действий в Афганистане, член Президиума районного Совета ветеранов, Почетный гражданин Псковского района Владимир Воробьев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной администрации.

Также со словами поздравления обратился к призывникам Отец Александр, помощник командира 234 десантно-штурмового полка по работе с верующими военнослужащими.

Со словами благодарности, напутствия выступил представитель от призывников Антон Горюнов. Он отметил, что служба в армии для него испытание и проверка своих сил.

Чтобы поддержать новобранцев и дать материнский наказ обратилась мать призывника Ирина Толмачева, депутат областного Собрания депутатов: «Дорогие призывники! Как бы ни была тяжела солдатская служба, куда бы ни направила вас Родина, помните, что есть на земле место, где каждый день, каждое мгновение, вас ждут, помнят и любят – это родительский дом! Мы от всей души желаем вам доброй службы. Несите достойно звание «Защитника отечества».

Каждый из призывников получил сувениры, а для всех собравшихся выступили отряд юнармейцев Середкинской средней общеобразовательной школы.