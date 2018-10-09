Общество

Псковская Лента Новостей завоевала «серебро» на окружном этапе Всероссийского конкурса «СМИротворец»

Торжественная церемония награждения победителей окружного этапа 10-го юбилейного Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец - Северо-Запад 2018» прошла в пятницу, 12 октября, в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников торжественного мероприятия приветствовал его заместитель Николай Цветков. «Вы знаете, как пользоваться главным оружием - словом, и владеете этим инструментом шедеврально. Именно поэтому сегодня здесь находятся лучшие из лучших», - сказал он.

Также Николай Цветков поблагодарил организаторов за то, что оказали честь впервые на Северо-Западе провести окружной этап конкурса на древней Псковской земле.

Всего на участие в конкурсе поступило более 1,4 тысяч работ от журналистов 152 СМИ Северо-Западного федерального округа. В шорт-лист окружного этапа вошел 41 финалист, в том числе четыре псковских СМИ. Лучшие работы выбрало компетентное жюри под председательством начальника государственного управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Олега Добрынина.

Так, первое место в номинации «Печать» присуждено изданию «Российская газета - Неделя - Северо-Запад» из Санкт-Петербурга за статьи Веры Череневой «Чериняни по-бызовски», «Кочевье уходит в прошлое» и «Чтобы дети просвещались». Второе место за псковским изданием «Аргументы и факты», а «бронзу» поделили газеты «Трибуна» из Сыктывкара и «Псковская провинция».

Лидером номинации «Телевидение» стала ГТРК «Псков» с проектом «Соседи». За ней следует телекомпания Коми Гор (Сыктывкар). Третье место разделилось между ГТРК «Карелия» из Петрозаводска и ГТРК «Вологда».

Лучшим среди интернет-изданий признан портал «Фонтанка.ру» из Санкт-Петербурга за материалы «Спасти Пандору», «Вера красного Петрограда», «Петербург «Сорока Сороков» и «Как идут в школу дети мигрантов».

«Серебро» досталось «Псковской ленте новостей» за материалы «Сетоские традиции, и с чем их едят» Светланы Аванесовой и «Сказ о том, как народу сето корову подарили».

«Бронза» - порталу «Финно-угорского культурного центра РФ».

Награду в специальной номинации «Родные языки» завоевала газета «Кодима» (Петрозаводск) благодаря материалу «Долго будет Карелия сниться…».

В рамках окружного этапа прошло пленарное заседание на тему «Государственная национальная политика: взаимодействие СМИ, этнокультурных организаций и власти». Также состоялись дискуссии, лекции, семинары и мастер-классы для журналистов и представителей НКО.

Участники мероприятий обсудили новые форматы освещения межнациональных отношений в медиапространстве, проблемы и перспективы межэтнической журналистики, вопросы ответственности СМИ в ситуации межнациональной напряженности, взаимодействия СМИ и НКО и другие актуальные темы. Также работали фотовыставки «Дети России» и «Россия начинается здесь».

Отметим, что региональный этап Всероссийского конкурса «СМИротворец» прошел в Северо-Западном округе впервые. Псковская область стала площадкой для такого значимого события благодаря договоренности Губернатора региона Михаила Ведерникова с руководителем Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорем Бариновым.