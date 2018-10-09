Общество

Жители Псковской области попали в список самых недовольных клиентов банков

Жители Псковской области оказались в списке самых недовольных клиентов банков, которые чаще других хотят подать в суд на банки. Об этом «Российской газете» рассказали в Финансовом университете при Правительстве РФ.

По словам проректора университета Алексея Зубца, в рамках проекта по исследованию качества жизни оценивалось потребительское поведение на финансовых рынках и уровень конфликтности между банками, страховщиками и населением в регионах с числом жителей более 500 тысяч человек.

В основу оценки легли данные социологических опросов, проведенных Финансовым университетом осенью 2018 года. Людей спрашивали, были ли у них за последние пару лет случаи, когда появлялись повод и желание подать в суд на банк и страховую компанию.

«Исследование показало, что доля таких россиян относительно невелика, при этом она имеет тенденцию к снижению, - рассказали исследователи. - Лишь 5% респондентов готовы судиться с банкирами и страховщиками».

Псковская область оказалась в списке регионов, где количество недовольных работой банков превышает среднестатистические показатели. Неудовлетворенных клиентов также много в Карелии, Хакасии, Бурятии, Мурманской, Амурской, Омской, Тюменской, Кемеровской, Курганской, Новгородской, Челябинской, Оренбургской, Белгородской, Ульяновской областях, в Забайкальском и Хабаровском краях, в республиках Коми и Саха (Якутия).

«В регионах с невысоким уровнем жизни банки и страховщики чаще применяют практики агрессивных и недобросовестных продаж, пользуясь финансовой неграмотностью населения. А люди, наоборот, за свою копейку, когда ее потеряют, готовы бороться до конца», - поясняют авторы исследования.

Отметим, что в Международной конфедерации обществ потребителей по результатам социологических опросов выяснили, что кредитным учреждениям в нашей стране доверяют около 60% населения, а страховщикам - только 35%. Уровень же доверия микрофинансовым организациям составляет всего 5%.