Общество

Самую добрую собаку, самый красивый букет и самый вкусный пирог выберут сегодня на «Лесопилке»

Сегодня, 13 октября, в 12 часов в приюте «Лесопилка» (Псков, ул. Новгородская, 7) состоится ставший уже традиционным День открытых дверей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации «Зоозащита».

Гостям обещают «насыщенную, но домашнюю концертную программу» с участием образцового детского коллектива хореографического ансамбля «Солнышко» под руководством заслуженного работника России Ирины Белотеловой и солистки вокальной студии «Город Детства» Екатерины Шибиной.

В программе мероприятия также заявлена выставка бывших питомцев приюта, которые обрели новых добрых хозяев. Кроме того, на празднике покажут свое мастерство собаки из клуба элитного собаководства «Бэст» под руководством Елены Балыковой.

Гости праздника смогут выбрать «Звезду Лесопилки» - «самую красивую, веселую, трогательную и добрую собаку», как отмечают организаторы. Также будут проведены конкурсы на самый вкусный домашний пирог и самый красивый осенний букет.

Все желающие могут взять с собой угощение для подопечных приюта.