Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Истории успеха
Квартиры на любой вкус
Как не замерзнуть на рыбалке
Госуслуги онлайн ИНФОГРАФИКА
«CONCORD ORCHESTRA»: 15 октября в Пскове
Уголовное преследование прекратить!
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 09.10.2018 22:1854 Я вас не слышу, потому что я ору 13.10.2018 11:247 Есть уже 18 имен-претендентов на переименование псковского аэропорта 13.10.2018 10:512 Самую добрую собаку, самый красивый букет и самый вкусный пирог выберут сегодня на «Лесопилке» 13.10.2018 10:335 Жители Псковской области попали в список самых недовольных клиентов банков 13.10.2018 10:0718 Свыше 700 НКО Псковской области примут участие в выборе нового имени для псковского аэропорта 13.10.2018 09:241 Президент России назначил председателей трех судов в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 10.10.2018 11:45226 Новая кровь 11.10.2018 13:36182 Стало известно имя заместителя губернатора Псковской области по экономике и инвестициям 11.10.2018 14:3441 Из-за задолженности в 2 рубля псковичу наложили арест на все имущество 11.10.2018 06:5694 Татьяна Баринова, вероятно, покинет пост начальника финансового управления Псковской области 11.10.2018 16:0616 Разрушение «Союза» показали на видео
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Самую добрую собаку, самый красивый букет и самый вкусный пирог выберут сегодня на «Лесопилке»

13.10.2018 10:51|ПсковКомментариев: 2

Сегодня, 13 октября, в 12 часов в приюте «Лесопилка» (Псков, ул. Новгородская, 7) состоится ставший уже традиционным День открытых дверей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации «Зоозащита».

Гостям обещают «насыщенную, но домашнюю концертную программу» с участием образцового детского коллектива хореографического ансамбля «Солнышко» под руководством заслуженного работника России Ирины Белотеловой и солистки вокальной студии «Город Детства» Екатерины Шибиной.

В программе мероприятия также заявлена выставка бывших питомцев приюта, которые обрели новых добрых хозяев. Кроме того, на празднике покажут свое мастерство собаки из клуба элитного собаководства «Бэст» под руководством Елены Балыковой.

Гости праздника смогут выбрать «Звезду Лесопилки» - «самую красивую, веселую, трогательную и добрую собаку», как отмечают организаторы. Также будут проведены конкурсы на самый вкусный домашний пирог и самый красивый осенний букет.

Все желающие могут взять с собой угощение для подопечных приюта.

Теги: #зоозащита
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
опрос
В чем вы видите главную пользу от проведения в 2019 году XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове?
В опросе приняло участие 486 человек
13.10.2018, 12:190 День учителя хотят сделать общенациональным праздником и выходным днем 13.10.2018, 11:570 «Псков-747» сегодня играет в Москве с «Велесом» 13.10.2018, 11:249 Есть уже 18 имен-претендентов на переименование псковского аэропорта 13.10.2018, 11:120 Россияне завоевали семь медалей за один день на юношеской Олимпиаде
13.10.2018, 10:512 Самую добрую собаку, самый красивый букет и самый вкусный пирог выберут сегодня на «Лесопилке» 13.10.2018, 10:335 Жители Псковской области попали в список самых недовольных клиентов банков 13.10.2018, 10:0718 Свыше 700 НКО Псковской области примут участие в выборе нового имени для псковского аэропорта 13.10.2018, 09:458 Злостных клеветников в России будут наказывать строже
13.10.2018, 09:241 Президент России назначил председателей трех судов в Псковской области 13.10.2018, 09:0113 Кадыров готов устроить Кокорина и Мамаева в ФК «Ахмат» 12.10.2018, 22:0521 Российскую деревню возродят 1,9 трлн рублей из общего бюджета – академик РАН 12.10.2018, 21:420 Путешественники назвали лучшие музеи мира
12.10.2018, 21:1514 Минэкономразвития уточнило прогноз по инфляции на 2018 год 12.10.2018, 20:494 В России ужесточили процедуру восстановления водительских прав 12.10.2018, 20:322 Псковская Лента Новостей завоевала «серебро» на окружном этапе Всероссийского конкурса «СМИротворец» 12.10.2018, 20:1717 Предприниматель-единоросс не нашел поддержки у Путина и попросил о помощи Трампа
12.10.2018, 19:551 Традиционный «День призывника» прошел в Псковском районе 12.10.2018, 19:324 20 тонн говяжьих языков с двойными этикетками вернули из Псковской области в Италию 12.10.2018, 19:1621 Иностранные инвесторы начали отказываться от России 12.10.2018, 18:571 В Красногородске будут судить двух мужчин за кражу 370 кг металлолома
12.10.2018, 18:4615 Для строительства новой школы в Дно нужно больше рабочих и электроэнергии 12.10.2018, 18:3419 Я покрылся инеем и дрожал весь полет - Антон Минаков вспомнил времена, когда был единственным пассажиром самолета из Пскова в Москву 12.10.2018, 18:3138 «Акценты» Донецкого: Свежие лица, гумус в Детском парке и «такой футбол нам не нужен» 12.10.2018, 18:238 В Пскове открылся офис проекта «Великие имена России»
12.10.2018, 18:110 Отборочный тур премии в области культуры и искусства «Будущее России» пройдет в Великих Луках 24 ноября 12.10.2018, 18:020 Тепло и без осадков пройдет суббота в Псковской области 12.10.2018, 18:0087 24/365, или Год Ведерникова 12.10.2018, 17:503 Ресторан «Инжир» приглашает провести грядущие выходные незабываемо
12.10.2018, 17:401 Переход на зимнюю форму в Псковском филиале Академии ФСИН отметили строевым смотром 12.10.2018, 17:2516 ОНФ добивается ликвидации стихийных свалок в привокзальном районе Пскова 12.10.2018, 17:162 Популяризацию культурного и исторического наследия и развитие туризма обсуждают на Международной конференции в Пскове 12.10.2018, 17:060 В ближайшее время будет объявлен аукцион по выбору подрядчика на капремонт Дновской больницы
12.10.2018, 16:560 Сотрудники Росреестра и власти Пскова обсудили вопросы реализации федерального градостроительного законодательства 12.10.2018, 16:5119 Интерактив: Тротуар не убирается уже более месяца! 12.10.2018, 16:275 Сотрудник АВТОВАЗа в одном из цехов открыл нелегальную ферму для майнинга 12.10.2018, 16:200 Середкинская школа стала победителем конкурса «Расскажи о своем музее» в северной зоне Псковской области
12.10.2018, 16:110 На месяц раньше срока откроется демонстрационный парк на островском крепостном валу 12.10.2018, 15:546 Псковский приют для животных приглашает на День открытых дверей 12.10.2018, 15:4814 Фотофакт: Ни подъехать, ни в туалет сходить 12.10.2018, 15:441 ПсковГУ отметит 7-летие
12.10.2018, 15:400 Учащиеся Новоизборской школы стали участниками нового профсоюзного социального проекта «Культурный дневник школьника» 12.10.2018, 15:2912 Лев Шлосберг о выборах, перспективах псковского «Яблока» и кадровых изменениях в администрации области 12.10.2018, 15:237 Имитированные крабовые палочки и рыбное филе задержаны в Псковской области 12.10.2018, 15:122 Интерактив: Разметка на автодороге между Черехой и Соловьями
12.10.2018, 15:0811 В Красногородском районе в суд направлено дело в отношении отца, который похитил велосипед сына 12.10.2018, 14:590 Псковские лицеисты узнали об опасности поражения электрическим током 12.10.2018, 14:5510 Зима в России в этом году не будет суровой - Гидрометцентр 12.10.2018, 14:492 Отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову переехал на улицу Некрасова
12.10.2018, 14:443 Любителя коньяка задержали росгвардейцы за кражу из магазина в Пскове 12.10.2018, 14:240 Полистовский заповедник разыгрывает экскурсии в соцсетях 12.10.2018, 14:237 Увеличить объем затрат на покос травы и борьбу с борщевиком в Пскове предложил Сергей Гаврилов 12.10.2018, 13:571 Музей-заповедник «Михайловское» приглашает поклонников современного театра на «променад-спектакли»
12.10.2018, 13:535 Российская компания автоматизировала систему регистрации проституток в Германии 12.10.2018, 13:480 Сезон органных концертов 2018 года в Печорах завершится 14 октября 12.10.2018, 13:410 13 и 14 октября временно закроют движение автотранспорта по ул. Гражданской 12.10.2018, 13:4034 В Саратовской области уволили министра, которая заявила, что на 3,5 тыс. рублей можно прожить
12.10.2018, 13:392 Псковский театр драмы представляет тизер спектакля «Таланты и поклонники». ВИДЕО 12.10.2018, 13:2644 Интерактив: Самозахват парковки общего пользования 12.10.2018, 13:2014 Арт-директор Псковского драмтеатра поддержал дискуссию о голой заднице в «Ревизоре» 12.10.2018, 13:090 Студенты ВЛГАФК успешно выступили на юбилейном слете спортивных вузов в Сочи
12.10.2018, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды» 12.10.2018, 12:595 Псковская Кадастровая палата рекомендует получать выписки из ЕГРН в МФЦ на основе электронного документа 12.10.2018, 12:520 Псковичей ждут скидки в магазине мебельной фурнитуры «Глэдис» 12.10.2018, 12:4926 Антон Минаков: Изменения в администрации Псковской области налицо, но к чему они приведут, не знает никто
12.10.2018, 12:4229 Два кольца и конец аллеи парламентаризма. Чего ждать от реконструкции улицы Поземского? 12.10.2018, 12:2414 Артем Васильев пройдет собеседование у Владимира Жириновского на пост лидера псковских либерал-демократов 12.10.2018, 11:470 Псковичи могут зарегистрировать свою недвижимость на сайте Росреестра 12.10.2018, 11:4627 Названа еще одна возможная причина аварии «Союза»
12.10.2018, 11:463 «Урбаноиды»: Псковская практика перезонирования в обход Генплана 12.10.2018, 11:370 Ozon получил лицензию на фармацевтическую деятельность 12.10.2018, 11:331 В Великих Луках задержали 19-летнего парня, который побил 28-летнего 12.10.2018, 11:283 Лидер псковских либерал-демократов Антон Минаков станет гостем программы «Гайд-парк»
12.10.2018, 11:1613 Надо ли сейчас клеить знак «Шипы» на авто? 12.10.2018, 11:101 Военно-патриотическая  игра «Зарница» пройдет в Великих Луках 12.10.2018, 11:0718 В Пскове проходит окружной этап Всероссийского конкурса «СМИротворец-2018» 12.10.2018, 11:014 На два года отправится в колонию-поселение житель Ленобласти за смертельное ДТП в Стругах Красных
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.