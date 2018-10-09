Общество

День учителя хотят сделать общенациональным праздником и выходным днем

День учителя, который отмечается 5 октября, может стать общенациональным праздником в России и выходным днем. Как сообщает «Российская газета», соответствующий законопроект подготовил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Документ внесен на рассмотрение экспертного совета «Единой России».

«Мы все помним нашу первую учительницу, своих педагогов, - прокомментировал парламентарий. - Если мы стремимся к образованности нации, то было бы правильно выделить эту категорию людей, дать им больше уважения, показать обществу, насколько важна их деятельность».

Сейчас День учителя - профессиональный праздник работников сферы образования, который отмечается вместе со Всемирным днем учителей, установленным по решению ЮНЕСКО. По мнению Сергея Вострецова, необходимо продемонстрировать особую государственную и общественную значимость работы учителей, поднять их престиж в обществе.

Также он предложил сделать более широким понятие учитель, чтобы большее число людей смогли его праздновать. Приравнять к учителям следует преподавателей дошкольных групп, средних профессиональных и высших учебных заведений, считает член комитета ГД.