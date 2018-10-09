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Общество

Представители Псковской области приглашаются к участию в конкурсе управленцев «Лидеры России»

13.10.2018 13:28|ПсковКомментариев: 0

Открыта регистрация на конкурс «Лидеры России» 2018-2019 годов. Подать заявку могут и жители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В целом же, в конкурсе управленцев «Лидеры России» в 2018-2019 годах смогут принять участие управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Это позволит соотечественникам, по разным причинам не живущим в России, проявить свои управленческие таланты и быть замеченными российскими компаниями и органами власти. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента, наставник конкурса Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвященной запуску проекта.

Он призвал не сомневаться, и обязательно участвовать в конкурсе: «Наш президент не раз говорил, что он убежден, что в нашей стране каждый человек талантлив. Задача государства - помочь этому таланту реализовать себя, создать для этого соответствующие условия, то, что называется «социальные лифты». Но за вас этот выбор не сделает никто. Конкурс не зря называется «Лидеры России», он требует лидерства, самостоятельности, ответственности. Поэтому решайтесь, принимайте участие в конкурсе, и это откроет перед вами огромные возможности. И то, что происходило с победителями и участниками конкурса в прошлом году, это доказывает», - сказал Сергей Кириенко.

К конкурсу в этом году присоединяются компании-партнеры. 20 крупнейших отечественных корпораций проявили заинтересованность в участниках проекта и стали партнерами конкурса. Все они готовы предложить свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки на своих предприятиях для участников конкурса. К тому же конкурсанты получат доступ к лучшим внутрикорпоративным образовательным программам и возможность получить интересное кадровое предложение.

Организаторы повысили верхнюю возрастную планку участия: если раньше регистрироваться на конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то теперь эта отметка установлена на уровне 55 лет. В очных этапах конкурса 2018-2019 года будет больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.

Руководитель проекта Алексей Комиссаров рассказал о ключевых условиях второго конкурса «Лидеры России»: «В новом конкурсе этап регистрации будет проходить всего две недели, так что участникам нужно подавать заявки максимально оперативно. Регистрация начинается сегодня, 10 октября, и закончится 24 октября. Еще три дополнительных дня мы даем на загрузку видеоинтервью. Далее, как и в первом конкурсе, пройдет дистанционный этап, очные полуфиналы и финал. Все личные кабинеты с первого конкурса сохранены - так что его участники могут просто актуализировать информацию в своем личном кабинете».

Как и в конкурсе 2017-2018 годов, каждый участник, прошедший финал, получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения. Каждый победитель получит наставника, некоторые будут отобраны для участия в специальной программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. У конкурса также появились партнеры - крупные российские корпорации, поэтому победители получат еще и пакет предложений от партнеров.

Наставник конкурса глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении обратилась к женщинам, призвав их более активно заявлять свои лидерские амбиции и подавать заявки на конкурс. «Этот конкурс разбивает разные стеклянные потолки, которые существуют, и я надеюсь, что он разобьет гендерный стеклянный потолок», - сказала она.

Набиуллина также отметила, что финансовые организации сейчас испытывают дефицит современных управленческих кадров. По ее словам, «финансовая сфера очень долго опиралась именно на тех, кто имеет специальные знания, но сейчас выигрывают те компании, те институты, которые привлекают управленческие кадры, готовые работать в меняющемся мире», и нужно отбирать руководящие кадры, опираясь именно на те 8 компетенций, которые рассматриваются в конкурсе.

Напомним, что Конкурс «Лидеры России» 2017-2018 гг. стартовал в прошлом октябре и завершился в феврале этого года. Из 199 тысяч человек, которые подали заявки на участие в конкурсе, были определены 103 победителя, показавшие наиболее высокие результаты. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.

Дополнительная информация на официальном сайте: лидерыроссии.рф.

Источник: Псковская Лента Новостей
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