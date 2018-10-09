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Общество

Диетологи постарались составить меню на 3,5 тысячи рублей в месяц

13.10.2018 15:27|ПсковКомментариев: 8

Диетологи попытались разработать меню для бывшего министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой, которая заявила, что питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Об этом сообщает газета «Известия».

Так, диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург отметил, что «в принципе, если не на 3,5 тыс. рублей, то на 4 тыс. рублей построить более или менее внятный рацион питания можно. Это будет очень полезное диетическое меню», - сказал он.

Он отметил, что в таком рационе будут в основном высоко усваиваемые белки. При этом в нем нет сахара, соли и сладостей.

Он добавил, что такой рацион полностью исключает набор лишних килограммов и очень близок к так называемой DASH-диете (диета больного гипертонической болезнью, рассматривается как образец полезных режимов питания). При этом Гинзбург посоветовал закупаться в супермаркетах более низкой ценовой категории. А если уложиться в эту сумму не получается, то творог можно брать не по 100 граммов на день, а по 50 граммов, добавил он.

«Жизнь показывает, что самое хорошее обычно не является самым дорогим. Вы идете в магазин и покупаете гречку по 20-25 рублей за килограмм. А рядом может стоять гречка в «хитром» пакете с разными надписями: «зеленый продукт», «без ГМО», «проверено электроникой». Но эта продукция ничем не лучше в диетологическом плане. Просто вы за эти красивые слова переплатите», - заключил диетолог.

Врач диетолог-гастроэнтеролог Светлана Незванова в интервью Ura.ru предложила есть на завтрак 15 граммов овса с молоком и хлебцем, на обед - щи и капустный салат с гречкой, а на ужин - минтай с морской капустой.

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В то же время ее коллега Светлана Титова заявила, что на 3,5 тысячи рублей в месяц невозможно питаться так, чтобы соблюсти необходимый баланс элементов, пишет Лента.ру.

«Такая диета может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, к дефициту витаминов, а это обернется депрессиями, сбоем работы центральной нервной системы и ухудшением памяти», - сказала она. Недостаток витаминов, по ее мнению, ослабит иммунитет, «организм станет беззащитным перед различными инфекционными заболеваниями и начнет постепенно умирать».

Напомним, 12 октября губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил Соколову с поста главы Минтруда региона за «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей».

11 октября в сети появилось видео, на котором Соколова уверяет депутата областной думы Николая Бондаренко, что 3,5 тысячи рублей, в которые обходится минимальный продуктовый набор в регионе, «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». По словам чиновницы, на эти деньги можно составить «сбалансированное, но диетическое» меню, а «макарошки всегда стоят одинаково», поэтому оснований для повышения прожиточного минимума, который в регионе составляет 7241 рубль, нет.

На предложение депутата в качестве эксперимента самой попробовать прожить на прожиточный минимум Соколова заявила, что «статус министра этого не позволит».

Как выяснилось, доход самой чиновницы в 2017 году составлял 191 тысячу рублей в месяц.

Источник: Псковская Лента Новостей
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