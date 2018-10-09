Общество

В Пскове прошли учебно-методические сборы с начальниками караулов и их помощниками

В октябре текущего года в Пскове, на базе отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области, прошли учебно-методические сборы с начальниками караулов и их помощниками по конвоированию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в масштабе территориального органа, сборы, с этой категорией сотрудников, проводятся один раз в полугодие, как правило, в переходный период.

В ходе сборов до сотрудников были доведены результаты служебной деятельности отдела по конвоированию и учреждений, обеспечивающих конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, за предыдущий период, а также требования поступивших указаний ФСИН России по устранению имевших место в службе специальных подразделений по конвоированию УИС недостатков и рекомендации по улучшению организации служебной деятельности.

Особое внимание было уделено вопросам соблюдения законности и служебной дисциплины при несении службы, обеспечению правового положения осужденных, изучению законодательства по применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, при выполнении функций конвоирования.

Также рассмотрены вопросы организации служебной деятельности в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств: предотвращения и пресечения побегов из-под охраны, попыток несанкционированного освобождения перевозимых лиц. Кроме того, проведена практическая отработка действий должностных лиц караула при возникновении чрезвычайных обстоятельствах.

Помимо этого, участникам сборов были представлены образцы современных специальных инженерно-технических средств охраны, используемых на службе по охране и конвоированию.

На заключительном этапе сборов, у всех участников были приняты зачеты по физической, огневой и специальной подготовке.

Добавим, что руководителем сборов – заместителем начальника УФСИН России по Псковской области службы Александром Соловьевым дана положительная оценка подготовке участников сборов и качеству проведенных лекционных и практических мероприятий.