Общество

Шесть федеральных судей требуются в Псковской области

В Псковской области открыты шесть вакантных должностей федеральных судей в четырех районах региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в квалификационной коллегии судей.

По две вакансии открыты в Бежаницком и Стругокрасненском районных судах. По одной – в Великолукском и Пушкиногорском районных судах.

Соответствующие документы и заявления (указанные в п.6 ст.5 закона РФ от 26 июня 1992г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации») от претендентов принимаются до 12 ноября 2018 года по адресу: Псков, ул. Р. Люксембург, 19, каб. 8 (Управление Судебного департамента в Псковской области).

Справки по телефонам: 54-12-40, 57-10-07.