Общество

Пскович прошел в следующий этап шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

Пскович Алексей Шамутило выступил на этапе «Дуэли» в новом сезоне шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Выпуск телепередачи вышел в эфир 12 октября, сообщает ЦДИ.

В своей стендап-комедии он рассказывал о том, что недавно переехал в Москву и каждый день созванивается со своей бабушкой, которая постоянно дает советы, а ему приходится дистанционно настраивать ей телевизор. Также он пошутил про качество овощей в известной торговой сети. Судя по реакции членов жюри, выступление псковича им понравилось.

Пскович продолжит борьбу за 3 млн рублей в команде Славы Комиссаренко.

Отметим, что Алексей Шамутило не в первый раз появляется на экране в различных шоу канала ТНТ. Так, пскович принимал участие в нескольких сезонах «Comedy Баттл», а также выступал в рубрике «Открытый микрофон» комедийного шоу «Stand Up» и в прошлом сезоне шоу «Открытый микрофон» на ТНТ.

Добавим, что паблике программы «Открытый микрофон» в соцсети ВКонтакте Алексей Шамутило набрал больше всего голосов в опросе «Чье выступление вам понравилось больше всего».