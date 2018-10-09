Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Истории успеха
Как не замерзнуть на рыбалке
Квартиры на любой вкус
Уголовное преследование прекратить!
«CONCORD ORCHESTRA»: 15 октября в Пскове
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
Госуслуги онлайн ИНФОГРАФИКА
 
 
 
ещё Общество 09.10.2018 22:1855 Я вас не слышу, потому что я ору 14.10.2018 10:041 Александр Котов: Агропромышленная отрасль является одним из самых динамично развивающихся секторов экономики Псковщины 14.10.2018 09:490 Покров Пресвятой Богородицы отмечают православные 13.10.2018 20:493 Пскович прошел в следующий этап шоу «Открытый микрофон» на ТНТ 13.10.2018 18:479 Шесть федеральных судей требуются в Псковской области 13.10.2018 18:230 Жителей Псковской области ждет теплое воскресенье без осадков
 
 
 
Самое популярное 13.10.2018 12:4342 Великолукская санитарка питается на три тысячи рублей в месяц 11.10.2018 16:0616 Разрушение «Союза» показали на видео 11.10.2018 14:3442 Из-за задолженности в 2 рубля псковичу наложили арест на все имущество 11.10.2018 13:36183 Стало известно имя заместителя губернатора Псковской области по экономике и инвестициям 11.10.2018 06:5694 Татьяна Баринова, вероятно, покинет пост начальника финансового управления Псковской области
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Покров Пресвятой Богородицы отмечают православные

14.10.2018 09:49|ПсковКомментариев: 0

Великий праздник Русской Православной Церкви - Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии отмечается сегодня, 14 октября. Как сообщает «Календарь праздников», это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, когда в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало - покров.

В воскресный день, во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве. Потом, подойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых.

Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?». Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь». Покров Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступлению.

Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков: собрав последние силы, они победили сарацинов.

В народной традиции в этот день отмечалась встреча Осени с Зимой, и корнями этот праздник уходит очень глубоко. Само название народные верования связывали с первым инеем, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов. День Покрова совпадал с полным окончанием полевых работ и серьезной подготовкой к зиме. Примерно с этих дней начинали топить в избах: начинали работать пряхи и ткачихи. В этот день Домовой спать укладывается, и в связи с этим, был связан ритуал «Запекания углов». Домового просили хранить тепло дома зимой, пекли специальные «блинцы» — блины небольшого размера, а первый блин делили на четыре части и разносили по углам избы как подношение, чтобы дух дома был сыт и спокоен. Девушки же просили Ладу о замужестве (во время христианства стали просить Богородицу), и именно с этого дня начинались регулярные девичьи посиделки.

Теги: #РПЦ #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В чем вы видите главную пользу от проведения в 2019 году XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове?
В опросе приняло участие 548 человек
14.10.2018, 10:190 Два фильма покажут сегодня в Пскове в рамках Дней культуры Израиля 14.10.2018, 10:041 Александр Котов: Агропромышленная отрасль является одним из самых динамично развивающихся секторов экономики Псковщины 14.10.2018, 09:581 Навальный вышел на свободу 14.10.2018, 09:541 Ведерников поздравил Емельяненко с победой над американцем
14.10.2018, 09:490 Федор Емельяненко нокаутировал Чейла Соннена в полуфинале Bellator 14.10.2018, 09:490 Покров Пресвятой Богородицы отмечают православные 14.10.2018, 09:350 В международной конференции приняли участие преподаватели и студенты Псковского колледжа искусств 13.10.2018, 21:440 Сын Михаэля Шумахера стал чемпионом «Формулы-3»
13.10.2018, 21:1740 Латвийский бизнес приедет в Псков за контактами с псковскими предпринимателями 13.10.2018, 20:493 Пскович прошел в следующий этап шоу «Открытый микрофон» на ТНТ 13.10.2018, 20:237 Семья погибшего в петербургском антикафе псковича будет добиваться правосудия 13.10.2018, 19:5812 В Подмосковье собаки растерзали заводчицу
13.10.2018, 19:3616 Интерактив: Отопление и кривые руки самодеятельных 13.10.2018, 19:1452 Банки РФ повышают ставки по вкладам из-за санкционного оттока капитала 13.10.2018, 18:479 Шесть федеральных судей требуются в Псковской области 13.10.2018, 18:230 Жителей Псковской области ждет теплое воскресенье без осадков
13.10.2018, 18:0214 Интерактив: «Зебра» по требованию 13.10.2018, 17:382 Ограничение движения транспорта на улице Гражданской в Пскове не коснется общественного транспорта 13.10.2018, 17:151 В Великих Луках продолжают разыскивать пропавшего пенсионера 13.10.2018, 16:464 «Псков-747» пропустил три мяча и проиграл московскому «Велесу»
13.10.2018, 16:2411 Молодые псковичи вывезли более 700 кг краденых деталей железнодорожных путей на такси 13.10.2018, 16:012 В Пскове прошли учебно-методические сборы с начальниками караулов и их помощниками 13.10.2018, 15:2731 Диетологи постарались составить меню на 3,5 тысячи рублей в месяц 13.10.2018, 15:0826 Между улицами Инженерной и Юности в Пскове начали укладывать асфальт
13.10.2018, 14:4722 Россия может выйти из Совета Европы 13.10.2018, 14:228 Высший совет и лидер ЛДПР согласовали кандидатуру Артема Васильева для назначения руководителем псковского отделения партии 13.10.2018, 13:547 Армен Джигарханян госпитализирован в пятый раз с начала года 13.10.2018, 13:282 Представители Псковской области приглашаются к участию в конкурсе управленцев «Лидеры России»
13.10.2018, 13:062 Псковичи смогут выбрать финальную песню на концерте «Пикника» 27 октября 13.10.2018, 12:4342 Великолукская санитарка питается на три тысячи рублей в месяц 13.10.2018, 12:199 День учителя хотят сделать общенациональным праздником и выходным днем 13.10.2018, 11:570 «Псков-747» сегодня играет в Москве с «Велесом»
13.10.2018, 11:2468 Есть уже 18 имен-претендентов на переименование псковского аэропорта 13.10.2018, 11:120 Россияне завоевали семь медалей за один день на юношеской Олимпиаде 13.10.2018, 10:515 Самую добрую собаку, самый красивый букет и самый вкусный пирог выберут сегодня на «Лесопилке» 13.10.2018, 10:3310 Жители Псковской области попали в список самых недовольных клиентов банков
13.10.2018, 10:0731 Свыше 700 НКО Псковской области примут участие в выборе нового имени для псковского аэропорта 13.10.2018, 09:4515 Злостных клеветников в России будут наказывать строже 13.10.2018, 09:248 Президент России назначил председателей трех судов в Псковской области 13.10.2018, 09:0120 Кадыров готов устроить Кокорина и Мамаева в ФК «Ахмат»
12.10.2018, 22:0523 Российскую деревню возродят 1,9 трлн рублей из общего бюджета – академик РАН 12.10.2018, 21:420 Путешественники назвали лучшие музеи мира 12.10.2018, 21:1514 Минэкономразвития уточнило прогноз по инфляции на 2018 год 12.10.2018, 20:494 В России ужесточили процедуру восстановления водительских прав
12.10.2018, 20:322 Псковская Лента Новостей завоевала «серебро» на окружном этапе Всероссийского конкурса «СМИротворец» 12.10.2018, 20:1721 Предприниматель-единоросс не нашел поддержки у Путина и попросил о помощи Трампа 12.10.2018, 19:551 Традиционный «День призывника» прошел в Псковском районе 12.10.2018, 19:324 20 тонн говяжьих языков с двойными этикетками вернули из Псковской области в Италию
12.10.2018, 19:1621 Иностранные инвесторы начали отказываться от России 12.10.2018, 18:571 В Красногородске будут судить двух мужчин за кражу 370 кг металлолома 12.10.2018, 18:4615 Для строительства новой школы в Дно нужно больше рабочих и электроэнергии 12.10.2018, 18:3420 Я покрылся инеем и дрожал весь полет - Антон Минаков вспомнил времена, когда был единственным пассажиром самолета из Пскова в Москву
12.10.2018, 18:3147 «Акценты» Донецкого: Свежие лица, гумус в Детском парке и «такой футбол нам не нужен» 12.10.2018, 18:238 В Пскове открылся офис проекта «Великие имена России» 12.10.2018, 18:110 Отборочный тур премии в области культуры и искусства «Будущее России» пройдет в Великих Луках 24 ноября 12.10.2018, 18:020 Тепло и без осадков пройдет суббота в Псковской области
12.10.2018, 18:00147 24/365, или Год Ведерникова 12.10.2018, 17:504 Ресторан «Инжир» приглашает провести грядущие выходные незабываемо 12.10.2018, 17:402 Переход на зимнюю форму в Псковском филиале Академии ФСИН отметили строевым смотром 12.10.2018, 17:2516 ОНФ добивается ликвидации стихийных свалок в привокзальном районе Пскова
12.10.2018, 17:162 Популяризацию культурного и исторического наследия и развитие туризма обсуждают на Международной конференции в Пскове 12.10.2018, 17:060 В ближайшее время будет объявлен аукцион по выбору подрядчика на капремонт Дновской больницы 12.10.2018, 16:560 Сотрудники Росреестра и власти Пскова обсудили вопросы реализации федерального градостроительного законодательства 12.10.2018, 16:5120 Интерактив: Тротуар не убирается уже более месяца!
12.10.2018, 16:275 Сотрудник АВТОВАЗа в одном из цехов открыл нелегальную ферму для майнинга 12.10.2018, 16:200 Середкинская школа стала победителем конкурса «Расскажи о своем музее» в северной зоне Псковской области 12.10.2018, 16:110 На месяц раньше срока откроется демонстрационный парк на островском крепостном валу 12.10.2018, 15:546 Псковский приют для животных приглашает на День открытых дверей
12.10.2018, 15:4815 Фотофакт: Ни подъехать, ни в туалет сходить 12.10.2018, 15:441 ПсковГУ отметит 7-летие 12.10.2018, 15:400 Учащиеся Новоизборской школы стали участниками нового профсоюзного социального проекта «Культурный дневник школьника» 12.10.2018, 15:2912 Лев Шлосберг о выборах, перспективах псковского «Яблока» и кадровых изменениях в администрации области
12.10.2018, 15:237 Имитированные крабовые палочки и рыбное филе задержаны в Псковской области 12.10.2018, 15:122 Интерактив: Разметка на автодороге между Черехой и Соловьями 12.10.2018, 15:0811 В Красногородском районе в суд направлено дело в отношении отца, который похитил велосипед сына 12.10.2018, 14:590 Псковские лицеисты узнали об опасности поражения электрическим током
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.