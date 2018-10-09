Общество

Александр Котов: Агропромышленная отрасль является одним из самых динамично развивающихся секторов экономики Псковщины

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил тружеников села Псковщины с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте регионального парламента:

«Уважаемые труженики села, ветераны и работники агропромышленного комплекса Псковской области! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

В аграрном секторе работают люди самых разных профессий, но всех их объединяет любовь к родной земле, уважение к многовековым крестьянским традициям, трудолюбие и преданное отношение к своему делу.

Агропромышленная отрасль является одним из самых динамично развивающихся секторов экономики Псковской области. За последние годы региональные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия вышли на новый качественный уровень: растут объемы производства и инвестиций, внедряются современные технологии, повышается качество и ассортимент продукции. Каждый день тысячи людей, покупающих продукты питания, произведенные в Псковской области, говорят спасибо псковским аграриям. Вы по праву можете гордиться своей профессией и результатами своего труда!

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, добра и благополучия! Пусть во всех добрых начинаниях вам сопутствует удача!»