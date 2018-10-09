Общество

Профилактический рейд прошел в великолукской деревне Рыжаково

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам проведен профилактический рейд в деревне Рыжаково Великолукского района.

В ходе профилактического мероприятия распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «действия граждан при обнаружении пожара», «эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту», «эксплуатация газового оборудования в быту». Проведены обследования жилых домов, противопожарные инструктажи и беседы с жильцами. Особое внимание уделено домам, где проживают граждане категорий неблагополучных, многодетных и одиноких престарелых.

Жители деревни ознакомлены с требованиями пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, при использовании газового оборудования и хранении бытовых газовых баллонов, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

Доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Великолукского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.