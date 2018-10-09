Общество

Михаил Ведерников поздравил работников сельскохозяйственной отрасли с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников сельскохозяйственной отрасли с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на официальном портале госорганов Псковской области:

«Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю всех, кто работает на земле, на фермах и перерабатывающих предприятиях, за напряженный и созидательный труд.

Сельскохозяйственная отрасль Псковской области имеет многовековую историю и традиции.

Существующий потенциал, в первую очередь, обеспечивается вашим трудолюбием и высоким профессионализмом. Вашими усилиями наш регион несколько лет подряд сохраняет позиции лидера среди субъектов Российской Федерации по росту производства скота и птицы, хорошие результаты показывает и растениеводство.

Безусловно, мы будем всячески поддерживать ваши успехи, развивать и находить новые меры поддержки как на региональном, так и федеральном уровне. Наш долг и приоритетное направление работы - оказать помощь в развитии этого потенциала.

Желаю вам успехов в труде, здоровья и благополучия. С праздником!».