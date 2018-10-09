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Общество

Александр Козловский поздравил жителей Опочки с годовщиной основания города

14.10.2018 11:15|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы Александр Козловский поздравил жителей Опочки с годовщиной основания города.

«Уважаемые жители Опочки! Сердечно поздравляю вас с Днем основания города! Опочка – один из старейших городов Псковской области, созданный как неприступная крепость. Его история наполнена яркими, незабываемыми событиями, но не менее интересен сегодняшний день Опочки, - сообщается в поздравлении. - Благодаря добросовестному труду жителей и грамотному руководству, город планомерно развивается, улучшается экономическая ситуация и состояние социальной сферы. В этом большая заслуга представителей старшего поколения опочан, которые восстановили разрушенное в годы Великой Отечественной войны городское хозяйство. Достойно продолжая славные традиции, сегодня на благо своей малой родины трудятся молодые жители Опочки».

Александр Козловский пожелал опочанам крепкого здоровья, оптимизма, радости, счастья, мирного неба и благополучия, а Опочке - процветания.

Напомним, Опочка возникла как крепость давно – в октябре 1414 года.  В псковских летописях есть запись об этом событии: «…псковичи построили город на Опочке над Великою рекою…». Свое название, по мнению краеведов, крепость получила благодаря горной породе осадочного происхождения «опока» (похожая на известняк), которую использовали при строительстве стен города. На гербе Опочки изображена груда плит из известняка (или опоки), означающих имя города.

В честь 604-й годовщины основания Опочки сегодня пройдет развлекательная программа для подростков «Паралоновое шоу», молодежная квест-игра, молодежная концертная программа и дискотека.

Источник: Псковская Лента Новостей
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