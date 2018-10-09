Общество

Минпромторг предлагает разрешить выращивание наркосодержащих растений

В кабмин внесли законопроект, предлагающий выращивать в РФ опийный мак для медицины. Законопроект, предлагающий разрешить выращивать в России наркосодержащие растения для производства сильнодействующих лекарств, внесен в правительство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ, разработавшего документ.

Сейчас Россия закупает 100% субстанций для производства наркотических лекарств в тех странах, где выращивание опийного мака разрешено и находится под контролем государства.

«На проект федерального закона получены заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации и Минюста России. В настоящее время законопроект внесен в правительство Российской Федерации», - сообщили в Минпромторге. Законопроект уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

Документ предусматривает отмену запрета «на культивирование наркосодержащих растений на территории Российской Федерации для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ».

В законопроекте прописан порядок культивирования наркосодержащих растений, предлагается также определить сорта растений, которые разрешено выращивать для этих целей, и требования к ним. Кроме того, предлагается «распространить нормы федерального закона, касающиеся установления государственной монополии и требований к условиям осуществления культивирования наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и экспертной деятельности, на культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ».

Минпромторг ожидает, что уже в 2019 году удастся перейти на отечественные субстанции для опиоидных обезболивающих. Ранее в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что выращивание опийных растений в России потребует 200 га земли на юге страны и позволит на 80% обеспечить внутренний рынок собственными ключевыми фармацевтическими субстанциями. Министр также отметил, что работу с опиумными веществами по разработке лекарств на их базе на данный момент фактически осуществляет сегодня только одно предприятие - Московский эндокринный завод.