Общество

Александр Козловский: Сельское хозяйство остается ключевой отраслью экономики Псковской области

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил тружеников села Псковской области с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники агропромышленного комплекса, дорогие ветераны сельскохозяйственной отрасли! Сердечно поздравляю вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех тружеников полей, садов, ферм и перерабатывающих предприятий. Вы самоотверженно, от зари до зари, в любую погоду трудитесь, чтобы на наших столах всегда были свежие, качественные и вкусные продукты питания. Крестьянский труд во все времена был у нас в почете. Сельское хозяйство и сейчас остается ключевой отраслью экономики нашей Псковской области и государства в целом», - цитирует слова депутата его пресс-служба.

От успехов тружеников села напрямую зависит не только социально-экономическое благополучие каждой российской семьи, но и продовольственная безопасность страны, подчеркивает Александр Козловский.

«Дорогие земляки, работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Примите слова признательности за ваш нелегкий труд. От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и радости! Благополучия, счастья и удачи вам и вашим близким!», - отметил депутат.