Общество

Единую национальную систему профориентации школьников создает Минпросвещения

Минпросвещения в этом году начинает создавать единую национальную систему профориентации школьников. Как пишет «Российская газета», об этом заявила заместитель министра просвещения Ирина Потехина 14 октября на Всероссийском Съезде по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения.

Система строится на базе проекта «Билет в будущее», на который выделен из бюджета миллиард рублей и который разрабатывается по поручению президента. Система будет состоять из трех блоков. Первый, «Самоопределение», будет позволять школьникам проходить специально разработанные тесты, а учителям и родителям - просматривать результаты прохождения, динамику развития интересов ребенка.

Второй блок, «Профпроба», включает проведение фестивалей, которые должны обеспечить детям возможность «потрогать профессию руками». Третий и последний блок - это обеспечение школьника «навигатором», который, по словам Потехиной, - «поможет изучить будущую профессию более подробно».

Напомним, инициированный президентом проект ранней профориентации «Билет в будущее» нацелен на школьников 6 - 11 классов. Эксперты отмечают, что ранняя профориентация формирует ограниченного человека, в то время как в обществе, напротив, есть запрос на формирование широко образованного человека, способного переключаться между различными специальностями и профессиями.