Общество

Главред «Эха Москвы» перенес срочную операцию

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов накануне был госпитализирован в больницу, где ему была сделана операция на почке, сообщает «Интерфакс».

«Я вчера был госпитализирован срочно по "скорой помощи", мне же была сделана операция на почке. Вчера. А сегодня я уже с вами разговариваю» , - сказал Венедиктов в воскресенье.

По его словам, чувствует он себя нормально, «иначе бы не взял трубку», прогноз врачей положительный, но еще несколько дней после операции ему предстоит провести в медучреждении.

«Придется, наверное, недельку наблюдать мир из больничной палаты», - сказал главред «Эха Москвы».