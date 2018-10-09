Общество

Стресс пассажиров снизят уменьшением числа голосовых сообщений в аэропортах

В российских воздушных гаванях хотят снизить количество звуковых объявлений, оповещающих пассажиров о статусе рейса или окончании посадки. С такой инициативой выступила Международная ассоциация аэропортов (МАА), написав письмо в Минтранс. В ведомстве сказали «Известиям», что рассматривают инициативу.

Концепция «Тихий аэропорт» уже внедрена во многих международных воздушных гаванях, например, в Хельсинки, Варшаве, Мюнхене, Сингапуре. В российских аэропортах считают, что снижение шумового фона уменьшит уровень стресса у пассажиров и создаст комфортные условия для работы сотрудников.

По данным «Базэл Аэро» (управляет аэропортами в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике), в воздушных гаванях Краснодарского края в летний период, когда увеличивается пассажиропоток, в ночное время на каждые 50 минут тишины приходится 10 минут громких объявлений, а в дневные пиковые часы на 36 минут тишины - 24 минуты объявлений.

В ассоциации приводят данные исследования «Базэл Аэро», проведенного в июне 2018 года. В нем сказано, что голосовые сообщения - наименее удобный для пассажира способ восприятия информации. Подавляющее большинство пассажиров отдают приоритет в получении информации визуальным источникам - табло, сайтам и смс.