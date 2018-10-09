Общество

Новую стратегию лечения рака создали в России

Разработана новая стратегия антираковой терапии с помощью наноструктур, не причиняющих вреда здоровым клеткам. Ввод этих наноструктур в межклеточное пространство рядом с опухолью полностью останавливает ее рост, пишут «Известия».

Чтобы получить такие структуры, исследователи из международной научной лаборатории, созданной в Томске, разработали способ гидротермального окисления нанопорошков на основе алюминия. Полученные структуры получили название «алохен».

Международный коллектив ученых, куда входили российские исследователи из Института физики прочности и материаловедения СО РАН, доказал состоятельность новой технологии на живых мышах. Революционный метод открывает новые возможности лечения онкологических заболеваний.