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Общество

Партпроект «Единой России» проверит прозрачность информации о госзакупках регионов по благоустройству дворов

15.10.2018 10:10|ПсковКомментариев: 8

Партпроект «Единой России» «Городская среда» запускает мониторинг прозрачности информации госзакупок во всех регионах РФ по благоустройству дворов и общественных пространств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, итоги мониторинга будут подведены в ноябре и вся информация о регионах-нарушителях передана в Минстрой РФ. Об этом рассказал координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутат Госдумы Павел Качкаев.

«С целью повышения открытости и доступности информации для граждан о госзакупках в рамках правительственного проекта «Формирование комфортной городской среды» мы запускаем мониторинг прозрачности информации госзакупок в регионах РФ по благоустройству», - заявил Качкаев.

Он также отметил, что по итогам проверки будут подготовлены предложения по повышению участия граждан в общественном контроле за развитием городской среды, а информация о регионах-нарушителях будет передана в Минстрой РФ.

По словам Качкаева, в мониторинге примут участие все субъекты РФ, включенные в приоритетный проект. В ходе проверки будет оцениваться полнота и доступность информации для граждан по пяти основным критериям: информация о гарантиях на производимые работы, сроки размещения документации, сроки выполнения работ, размещение контракта и сметы по работам.

«Партпроект «Городская среда» разработает алгоритм проведения проверки размещения информации о закупках и запустит тематические встречи в регионах по обучению граждан, желающих участвовать в общественном контроле партпроекта. Сейчас активный, заинтересованный горожанин должен иметь возможность легко проверить, что именно будет происходить у него во дворе, прозрачен ли этот процесс, согласован ли он с теми пожеланиями, которые высказывали жители дома на общественных обсуждениях. Также крайне важно проверить, имеется ли гарантия на те работы, которые ведутся во дворах. От этого зависит их дальнейшая эксплуатация», – заключил координатор «Городской среды».

Качкаев отметил, что создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды – прямое поручение Президента, данное им в «майском указе», – увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30%.

«Мы уже начали эту работу, и столкнулись с некоторыми проблемами при поиске информации на сайте госзакупок. Оказалось, что в ряде случаев проводятся аукционы по благоустройству территорий без указания точного названия проекта. Что касается смет, сроков выполнения работ и гарантий, то здесь у нас все в порядке, - рассказал член Общественной палаты Псковской области, региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов. Он добавил, что мониторинг в Псковской области будет продолжен. «Мы более детально изучим эту тему и тщательно всё проверим», - заверил Кириллов и отметил важность контроля за эффективным расходованием средств в рамках проекта по созданию комфортной городской среды.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.

Теги: #Единая Россия #городская среда #благоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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