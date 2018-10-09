Общество

48 учащихся Великолукского района посвятили в «юнармейцы»

В деревне Переслегино Великолукского района прошла торжественная церемония, посвященная приему в местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 48 учащихся Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Торжественное мероприятие по принятию в ряды юнармейцев приурочено к знаменательным датам. 21 сентября - День воинской Славы России и Международный день Мира и 5 октября 1941 года - Государственный комитет обороны принял постановление о защите Москвы от немецко-фашистских захватчиков.

На торжественной церемонии посвящения в юнармейцы присутствовали почетные гости и представители штаба местного отделения детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

С приветственным словом выступил начальник регионального штаба детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»Михаил Рыбчинский. Он рассказал юнармейцем об основных направлениях работы «Юнармии» и перспективном плане работы с ними.

Творческими выступлениями поздравили юнармейцев Великолукского района юные исполнители Великолукского района.