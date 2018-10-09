Общество

Прокуратура Дновского района добилась ликвидации трех стихийных свалок в Искровской волости

Прокуратура Дновского района обязала власти ликвидировать три свалки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, проведенной проверкой установлено, что на территории сельского поселения «Искровская волость» имеются три несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.

Все они образовались в деревне Гаврово. В ходе осмотра установлено, что по своему характеру свалки являются очаговыми, протяженность свалок составляет около 15 - 20 метров.

Исковые требования прокурора о понуждении администрацию сельского поселения «Искровской волости» к ликвидации несанкционированных свалок в октябре удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.