Общество

Социальные пенсии в 2019 году могут увеличиться на 4 процента

Более чем на 4 процента с 1 апреля 2019 года могут вырасти социальные пенсии. Об этом «Российской газете» рассказал председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

«Размер социальной пенсии зависит от уровня инфляции по итогам года. По прогнозам, годовая инфляция в 2018 году будет в пределах 4,4 процента», - говорит Рязанский.

Сенатор напоминает, что социальные пенсии назначаются по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. Социальная пенсия по старости насчитывается, когда у человека нет наработанного страхового стажа.

Например, когда человек всю жизнь работал неофициально. При этом она назначается на пять лет позже, чем страховая. До принятия закона о повышении пенсионного возраста женщины имели право на назначение социальной пенсии в 60 лет, мужчины - в 65 лет. Как поясняет Рязанский, принцип «плюс 5 лет» сохранится и в последующем. В общей сложности социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 2019 по 2021 годы будут проиндексированы на 9 процентов.

Индексация будет проводиться ежегодно с 1 апреля по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

В 2019 году этот показатель составит 2,4 процента, в 2020 году - 3,9 процента, в 2021 году - 2,7 процента.

В то же время страховые пенсии с 1 января 2019 года вырастут на 7,05 процента, в 2020 - на 6,6 процента, в 2021 - на 6,3 процента. К 2024 году размер страховой пенсии возрастет до 20 тысяч рублей.