Общество

Псковичка интересуется, кто должен приобретать школьные парты и стулья

Жительница Пскова на сайте губернатора ведерников.рф интересуется, кто должен приобретать в школу школьные парты, стулья, шкафы и баскетбольные мячи.

«На данный момент у нас в классе стоит стенка с 80-х годов, да, на учебный процесс это никак не влияет, но она уже себя изжила, морально и физически устарела. Почему в новой школе вся мебель новая за счет государства, а остальные школы должны это приобретать за счет родителей?» - пишет женщина.

Она отмечает, что родителей никто не просит приобретать мебель и инвентарь за свой счет, но, видя обшарпанные парты, стулья и эту стенку, родители задумываются, что им делать.

Начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов на обращение женщины ответил, что материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (в том числе школьной мебелью, спортивным инвентарем), оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями относятся к компетенции образовательной организации.

По его словам, на данные цели в областном бюджете предусмотрены средства субвенции на учебные расходы (составляют 2% от фонда заработной платы педагогических работников), которые перечисляются в образовательные организации.

Образовательные организации принимают решение о направлении расходования данных средств самостоятельно.

«Решение родителей об оказании благотворительной помощи должно быть добровольным, и не является обязательным для исполнения. Привлечение пожертвований от юридических и физических лиц регламентируется Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»», - заключил А.Седунов.