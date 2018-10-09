Общество

С начала года на госзакупках в Псковской области удалось сэкономить почти 300 млн рублей бюджетных средств

За девять месяцев этого года 290 млн рублей сэкономлены в бюджете Псковской области при осуществлении государственных закупок органами государственной власти и подведомственными учреждениями. При этом почти 180 млн рублей удалось сохранить в региональном бюджете на торгах, проводимых государственным комитетом Псковской области по организации государственных закупок.

Как пояснили в ведомстве, экономия средств достигнута за счет конкуренции на торговых процедурах практически по всем направлениям: в дорожной и социальной сфере, в строительстве, здравоохранении, образовании. Существенного снижения цены удалось достичь при закупках медицинской техники и лекарств, расходных материалов, а также продуктов питания для социальных, образовательных и медицинских учреждений.