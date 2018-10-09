Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
В течение часа ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко будут вспоминать главные события прошедшей недели и попытаются разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона.
Ключевые темы сегодняшнего выпуска:
Любой радиослушатель может принять участие в обсуждении. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Звоните и высказывайте свое мнение.
Трансляция завершена.