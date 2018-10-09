В четвертом квартале 2018 года мобильная клиентская служба ПФР посетит семь волостей Псковского района

В октябре, ноябре и декабре 2018 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда РФ посетит семь волостей Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Пскове и Псковском районе.
Выезжая на место, специалисты УПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.
Проведение выездных приемов позволяет жителям района реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.
Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал.
Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.
График выезда передвижной (мобильной) клиентской службы в IV квартале 2018 года
|
Наименование управления (отдела) ПФР области
|
Октябрь
|
Населенный пункт
|
Ноябрь
|
Населенный пункт
|
Декабрь
|
Населенный пункт
|
УПФР в г. Пскове и Псковском районе
|
03.10.2018
|
Торошинская
волость
|
14.11.2018
|
Карамышевская
волость
|
12.12.2018
|
Краснопрудская
волость
|
17.10.2018
|
Ершовская
волость
|
28.11.2018
|
Логозовская
волость
|
19.12.2018
|
Середкинская волость
|
31.10.2018
|
Тямшанская волость
|
-
|
-
|
-
|
-