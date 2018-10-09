Общество

В четвертом квартале 2018 года мобильная клиентская служба ПФР посетит семь волостей Псковского района

В октябре, ноябре и декабре 2018 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда РФ посетит семь волостей Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Пскове и Псковском районе.

Выезжая на место, специалисты УПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

Проведение выездных приемов позволяет жителям района реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

Напомним, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал.

Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

График выезда передвижной (мобильной) клиентской службы в IV квартале 2018 года