Общество

Завершилось голосование за участников конкурса «Профсоюз. Версия. 7.0», приуроченного к 70-летию Псковского облсовпрофа

14 октября завершилось интернет-голосование за участников конкурса «Профсоюз. Версия 7.0», приуроченного к 70-летию Псковского областного совета профсоюзов.

В номинации «ПрофСтарт», в которой выдвигались молодые профсоюзные активисты, лидером голосования стала председатель первичной профсоюзной организации детского сада «Звездочка» г. Пскова Ольга Казакова (613 голосов), у воспитателя островского детского сада «Бригантина» Татьяны Кильдяевой 526 голосов, у председателя ППО студентов ПсковГУ Алены Козловой - 386 голосов, у председателя ППО администрации Печорского района Марины Герасимовой - 187, у председателя ППО Великолукской сельскохозяйственной академии Дмитрия Кривогузова - 133, у председателя Молодежного совета Великолукских профсоюзных организаций Анны Мурашовой - 45, у молодого профсоюзного активиста, научного сотрудника исторического отдела Псковского музея-заповедника Олега Матюхина - 26 голосов.

В номинации «ПрофМаяк» наибольшее количество голосов получила заместитель председателя первичной профсоюзной организации островского завода «Вектор» Елена Иванова (71), у еще одного номинанта - генерального директора Псковской областной универсальной научной библиотеки Веры Павловой 61 голос, у заместителя председателя первичной профсоюзной организации областного наркодиспансера Елены Вилейской - 40 голосов.

Единственный участник номинации «ПрофПилот» (для вновь созданных первичных профсоюзных организаций) - Псковской областной ветлаборатории 8 голосов.

В самой многочисленной номинации - «Звезда профсоюза» (для председателей первичных профсоюзных организаций) лидером по числу поданных голосов стала председатель первичной профсоюзной организации великолукского «Водоканала» Галина Кириллова - 285 голосов. За председателя ППО «Кожно-венерологического диспансера Псковской области» Нину Панову проголосовали 236 человек, за председателя ППО Центра социального обслуживания Великих Лук Ирину Герасимову – 225, за председателя ППО УМВД России по Псковской области Владимира Иванова - 214, за председателя ППО Псковского ОРТПЦ Ларису Горбунову - 33, за председателя ППО островской школы № 7 Елену Воронкову - 28, за председателя ППО санатория «Хилово» Ольгу Мацук - 25, за председателя первичной профсоюзной организации великолукского детского сада № 17 Татьяну Юнг – 16, за председателя ППО МП г. Пскова «Горводоканал» Максима Аксёнова - 12, за председателя ППО Псковской областной клинической больницы Людмилу Маслову - 7.

В номинации «Легенда профсоюза» для ветеранов профсоюзного движения было выдвинуто три кандидата. По результатам интернет-голосования создатель областного музея почтовой связи, член профсоюза работников связи с 1983 года Валерий Степанов получил 24 голоса, бывший председатель Псковской областной орагнизации профсоюза работников образования Юрий Андреев – 18, бывший директор Псковской ГРЭС, Почётный энергетик СССР Алексей Мешков – 5.

В номинации «На страже порядка» у единственного кандидата — заместителя председателя первичной профсоюзной организации Печорской районной больницы Таисии Барановской 21 голос.

В номинации «Контакт года» (для работодателей, социальных партнеров) наибольшее количество голосов у заведующей детским садом «Берёзка» (г. Остров) Натальи Степановой 147 голосов, у директора Великолукского филиала Псковского областного онкологического диспансера Олега Цыкунова – 127, у главного врача областного противотурберкулезного диспансера Сергея Богатина – 27, у руководителя Псковского ОРТПЦ Александра Лаптиева – 9, у руководителя муниципального казенного учреждения «Специализированная служба» (г. Псков) Сергея Фёдорова – 4.

В номинации «ПрофДосуг» (для программ, мероприятий или комплекса мероприятий, направленных на организацию досуга членов профсоюзов) по результатам интренет-голосования лидирует комплекс мероприятий, организованных членами профорганизации работников госучреждений и общественного обслуживания Куньинского района – 298 голосов. Туристическая поездка на Валаам членов профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства получила 170 голосов, программа «Субботний ПРОФВояж» первичной профсоюзной организации псковской областной универсальной научной библиотеки – 105, культмассовая работа ППО областного противотуберкулезного диспансера – 42.

Напомним, что выдвижение кандидатов шло со 2 мая по 28 сентября 2018 года, за это время на конкурс поступило 35 заявок.

На втором этапе в работу включается жюри конкурса, которое будет работать с 15 по 22 октября. Оглашение итогов конкурса состоится на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию Псковского областного совета профессиональных союзов.