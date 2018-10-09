Общество

За два года вера псковичей в пользу проведения Ганзы-2019 года для города Пскова ослабла

За два года вера псковичей в пользу проведения Международной Ганзы-2019 года для города Пскова ослабла. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса, проведенного на сайте Псковской Ленты Новостей.

Напомним, респондентам предлагалось ответить на вопрос «В чем вы видите главную пользу от проведения в 2019 году XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове?», выбрав один из вариантов ответа. Точно такой же опрос был проведен ровно два года назад. Сравнительный анализ результатов двух опросов показал, что доля тех, кто не видит от проведения Ганзы-2019 года в Пскове никакой пользы, увеличилась почти вдвое - с 24.8% в 2016 году до 54.72% в текущем. При этом несколько увеличилась доля тех, кто визит главной пользой от проведения Ганзы масштабный ремонт дорог, дворов, тротуаров и домов — с 16.6% в 2016 году до 19.22% в текущем.

По остальным вариантам ответа наблюдается снижение показателей. Так, 5.54% респондентов считают главной пользой Ганзы-2019 привлечение дополнительного внимания федеральных органов власти к Пскову (два года назад - 7.5%); 11.89% - реконструкцию исторических памятников и сооружений, на которые раньше не хватало денег (два года назад - 15.2%). Доля тех, кто главной пользой Ганзы считает расширение культурных и деловых контактов с другими странами, за два года сократилась с 6.3% до 1.95%, доля тех, кто назвал вариант « создание комфортной и благоустроенной среды для горожан и гостей города», сократилась с 12.8% до 1.30%.

Толчком для повышения потока иностранных туристов в Пскове Ганзу-2019 считает 2.44% участников опроса. Два года назад таковых было 6.1%. Сократилась и доля тех, кто воспринимает Ганзейские дни как большой праздник для горожан — с 2.8% в 2016 году до 0.49 в текущем.

Затруднились с ответом на вопрос о пользе Ганзы 1.79% (в 2016 году - 6.7 %), а другие варианты ответа — у 0.65% респондентов (в 2016 году 1.6%).