Общество

Более 50 тысяч заявок поступило на второй конкурс «Лидеры России»

Более 50 тысяч заявок поступило на второй конкурс в области государственного управления и бизнеса «Лидеры России». Об этом сообщается на сайте мероприятия в понедельник, 15 октября, пишет «Лента».

«Всего за четыре дня с момента старта второго конкурса "Лидеры России" поступила четверть всего объема заявок прошлогоднего конкурса. У участников есть еще 10 дней, чтобы подать заявку. Напомню, что теперь это могут сделать не только россияне, но и граждане любой страны мира», сказал руководитель конкурса, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Среди федеральных округов пока лидирует Центральный из регионов ЦФО 36,8 процента всех зарегистрированных на конкурс участников. Наибольшее количество участников проживают в Москве, второе и третье место по количеству желающих принять участие в состязании занимают Санкт-Петербург и Московская область.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, комментируя нововведения конкурса, отметил большое количество писем от соотечественников, который изъявляли желание принять участие в конкурсе. Организаторы приняли решение дать им эту возможность, однако зарубежные претенденты должны свободно владеть русским языком.

Первый сезон всероссийского конкурса стартовал прошлой осенью и завершился в феврале нынешнего года. Победителями стали 103 человека, из них двое стали губернаторами, трое — заместителями федеральных министров.

Напомним, регистрация для участия в проекте «Лидеры России» стартовала 10 октября и продлится до 24 октября.